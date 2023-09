Alla scoperta del Cammino dei Cappuccini nelle Marche: un’esperienza di viaggio spirituale e culturale unica.

L’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo ha annunciato una partnership volta a promuovere il turismo spirituale attraverso il Cammino dei Cappuccini nelle affascinanti terre delle Marche, Italia. Questo progetto ambizioso è un tentativo di rivitalizzare l’entroterra italiano, valorizzando il patrimonio culturale e storico della regione attraverso l’attrattiva della spiritualità francescana.

Esplorare la spiritualità attraverso il viaggio

Il turismo legato ai cammini spirituali richiede una pianificazione e una gestione meticolose per garantire un’esperienza autentica e significativa per i viaggiatori in cerca di connessione spirituale attraverso il viaggio. Questo progetto serve anche come anticipazione delle celebrazioni dei 500 anni delle origini dei frati cappuccini nell’entroterra marchigiano. Un’area che ha affrontato sfide legate a eventi sismici ma che ora sta emergendo con tutto il suo potenziale e valore.

Il Cammino dei Cappuccini abbraccia luoghi storici unici e poco conosciuti nelle Marche. Tra questi ville, musei, chiese e santuari che raccontano storie affascinanti e rappresentano gemme del patrimonio culturale italiano. Questo percorso unisce l’esperienza del camminare alla dimensione spirituale, offrendo possibilità di accoglienza e incontri con i religiosi nei conventi ospitanti (Fossombrone, San Severino Marche, Camerino, Santuario della Madonna dell’Ambro, Offida, Ascoli Piceno). Questi incontri permettono ai camminatori di immergersi nella storia del luogo, nella spiritualità francescana e nella cultura delle Marche.

Un tesoro nascosto da scoprire

Un elemento fondamentale del progetto sarà l’introduzione di convenzioni con una Carta del Pellegrino. Questa consentirà ai camminatori di accedere ai vari servizi a prezzi agevolati. Inoltre, ci sarà la possibilità per i frati cappuccini stessi – molti dei quali appassionati camminatori – di unirsi agli itineranti in alcune tappe, creando legami di amicizia tra i partecipanti. L’ordine religioso dei frati cappuccini è nato proprio nelle Marche, ed è oggi l’ordine più numeroso nella regione, con circa 100 religiosi e 16 conventi. Il Cammino dei Cappuccini si estende su un percorso di circa 380 km e include 17 tappe, da Fossombrone a Camerino e infine ad Ascoli.

Questo ambizioso progetto combina la crescente tendenza al turismo legato ai cammini con la ricchezza unica delle Marche. La regione è stata plasmata dalla presenza francescana, e il cammino rappresenta un’opportunità straordinaria per esplorare la storia, la cultura e la spiritualità delle Marche.

Foto: Shutterstock