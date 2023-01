Le romantiche bubble tent sulle spiagge delle Maldive

Uniscono comfort e sostenibilità, ma soprattutto vi permettono di dormire sulle spiagge delle Maldive: ecco le bubble tent.

Le bubble tent ultimamente stanno spopolando nei circuiti turistici, merito soprattutto del fatto che riescono ad unire comfort e ecosostenibilità. Recentemente, le bolle sono approdate alle Maldive, dove è indubbiamente semplice godere di una spiaggia tropicale e di un magico manto di stelle. Qui le bubble tent appaiono come strutture trasparenti sulla spiaggia, appartate tra il fogliame lussureggiante e con una visuale a 360° sull’esclusivo spazio circostante.

Le bubble tent delle Maldive portano il glamping a un livello ancora superiore. Queste particolarissime sistemazioni sono dotate di letti king size, sedie a dondolo, docce standard e all’aperto e – in alcuni casi – anche di giradischi e dischi d’epoca per riempire l’ambiente di un’atmosfera ancora più speciale. L’interno della tenda è climatizzato, completamente impermeabile e spesso dotato di WiFi.

Se a preoccupare può essere la tutela della privacy, è importante sapere che non c’è nessuna possibilità che altri visitatori o il personale entrino nell’area in cui si trova la tenda e che possano disturbare la vostra serata sotto le stelle. Le tende sono isolate, ognuna all’interno del proprio piccolo recinto a cui non si può accedere senza permesso.

LEGGI ANCHE: Dormire in una bubble in mezzo alla natura in Islanda



Le bubble tent alle Maldive sono il modo ideale per vivere una fuga romantica su un’isola deserta con tutti i comfort ed il lusso di un hotel a cinque stelle. Iniziate la serata con un barbecue al tramonto sulla spiaggia, ammirate le stelle per tutta la notte, dormite sotto una coperta scintillante di stelle e attendete la colazione a letto la mattina seguente per un’esperienza davvero indimenticabile.

Ma dove soggiornare alle Maldive in una bubble tent? Sicuramente all’Amilla Maldives Resort and Residences e al resort di Finolhu, entrambi sull’atollo di Baa.

Foto: Visit Maldives c/o Tourism Hub