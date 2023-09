Una comoda passeggiata studiata per farvi ammirare murales e installazioni: tutto sul Public Art Trail di Brighton.

Tra le tante attività da svolgere a Brighton (ve ne parliamo in questo articolo), c’è anche spazio per il trekking urbano. La città inglese che sorge sulle rive della Manica ha infatti disegnato e realizzato un sentiero da percorrere a piedi: il Public Art Trail. Trekking urbano, dicevamo, perché è un percorso di breve durata che si svolge all’interno del centro di Brighton, partendo dalla comodissima stazione della città.

Trovate il trail anche su Google Maps a questo indirizzo, grazie agli sforzi del Brighton & Hove City Council che – sul suo sito – offre un’approfondita panoramica del percorso. Partiamo dal principio: cosa sono gli art trail? Come si legge sul sito di Art Trail Project, un art trail (o sculpture trail) è un sentiero disegnato «per aiutarti a sperimentare l’arte in una specifica location o regione. Gli art trail sono una grande possibilità di scoprire e ammirare l’arte nel tuo paese e al di fuori di esso».

Il Public Art Trail di Brighton

A Brighton, il Public Art Trail è una passeggiata da effettuare in comodità ammirando le opere d’arte e i bellissimi panorami marini della città. Tante le installazioni che incontrerete camminando: da Twins a Churchill Square a Passacaglia, una scultura in ferro riciclato enorme sulla spiaggia (una delle più fotografate). L’ultima tappa di questo percorso (che dura più o meno un’ora) è l’Urban Art Wall, situato su Blackman Street: pieno di murales, vi riporterà dritto alla stazione di Brighton.

Esiste anche una seconda parte del percorso, studiata proprio come sequel del Public Art Trail. Si chiama Public Art Trail 2 e si snoda lungo le strade di East Brighton: anche qui la durata stimata della passeggiata è di circa un’ora e trovate la mappa su Google Maps. In questa seconda parte, avrete anche la possibilità di entrare nel Royal Sussex County Hospital per raggiungere il Royal Alexandra Children’s Hospital, dove troverete diverse installazioni.

Foto: Shutterstock