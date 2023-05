La seconda edizione della Fiera del Fumetto torna, direttamente dagli anni ’90: un evento trasversale, adatto da 0 a 99 anni.

Torna a Bologna la mitica fiera del fumetto, seconda edizione organizzata da Kolosseo Aps in collaborazione con Associazione Figurine Forever. La manifestazione nasceva nel 1990, quando gli appassionati arrivavano nel capoluogo emiliano alle ricerca dei numeri più rari di Tex, Alan Ford e Dylan Dog, dei Super Eroi dell’Editoriale Corno, di Capitan Miki e Flash Gordon, delle riviste come Linus, Cannibale e l’Eternauta , dei volumi di Magnus, Bonvi e Pratt. Ed i primi vagiti del fenomeno Manga che travolgerà il mondo del fumetto.

La Fiera del Fumetto Kolosseo, rinnovata ma ancora con quel gusto piacevole di vintage e classico, è ancora qui – per la seconda volta nella nuova, splendida realtà di Piazza Lucio Dalla – all’interno della rassegna Dimondi Festival.

La Fiera è il tipico evento travsersale, da gustare in famiglia o da soli, dai 0 ai 99 anni: si possono trovare i fumetti d’autore o quelli seriali, i grandi classici, i best seller. Dalle avventure dei supereroi, al variegato mondo delle graphic novel, con anche la presenza di autori e disegnatori, pronti a fare firmare le copie dei libri per tutti, in un’area strettamente collegata all’ampio spazio di Figurine Forever .

La Fiera del Fumetto a Bologna: un contenitore unico di passioni

Il fumetto nel suo concetto più ampio, la Fiera tappa obbligatoria anche per chi è alla ricerca di tavole originali, opere uniche di artisti della Nona Arte che hanno coperto tutto il Novecento e l’inizio del nuovo millennio.

La Fiera è quindi un contenitore unico di passioni, da girare in lungo e in largo alla ricerca del numero mancante o da assaporare pian piano: il paradiso dei Nerd, che raccoglie i fan del fumetto come quelli del giocattolo da collezione, non solo carta, ma anche oggettistica, action figure, giochi di carte. Ed ancora poster cinematografici, memorabilia Star Wars e Star Trek, i mitici robottoni giapponesi, il Subbuteo, riviste di sport, card games e giochi di società.

Grande spazio sarà dedicato al fenomeno del collezionismo di figurine, sportive e non, che dagli anni 2000 si è ramificato portando l’Italia ad essere punto obbligatorio di visita per collezionisti provenienti da tutta Europa. Per chi cerca la rara figurina di Maradona, l’album Panini di Mexico ma anche le nuove produzioni, dalle card sportive e Pokemon,alle collezioni dei più importanti y outuber come MecontroTe o Lyon .

Dopo l’incredibile successo del FIGUCON di gennaio all’Estragon di Bologna, l’Associazione Figurine Forever (www.figurineforever.com) organizzerà presso il proprio spazio l’area scambi per potere completare le proprie collezioni. Un ampio settore dedicato alle ormai celebri figurine solidali per sostenere il sociale in Italia e nel mondo. Presso lo spazio di Figurine Forever sono anche previsti graditi ed importanti ospiti.

Programma della Fiera del Fumetto Kolosseo

SABATO 6 MAGGIO

ORE 11.00 OTTO GABOS – il maestro del fumetto italiano, firmerà i propri libri e la figurina solidale Fumetto Card #26 di Enrico Berlinguer nella inconsueta veste di calciatori del Cagliari campione d’Italia, in collaborazione con il Circolo Sardegna Bologna.

ORE 14.30 CHIARA RAIMONDI – la fumettista sbarcata da poco negli USA, firmerà i propri libri e la figurina solidale #32 di “Blue Girl”, la ragazza iraniana Sahaar Khodayari, in collaborazione ed a sostegno di Amnesty International.

DOMENICA 7 MAGGIO

ore 11.00 FRANCESCA VERONESI – la new sensation della narrativa bolognese, firmerà le copie del suo libro L’altro volto della morte, tra mistero e magia, vi porterà dentro una storia che parte da un college negli USA.

ore 15.00 SALVATORE CALLERAMI – autore della celebre webcomic Lui e l’orso, attivista LGBTI, firmerà i propri libri e la figurina solidale Fumetto Card #28 in collaborazione ed a sostegno di Amnesty International.

La Fiera del Fumetto di Bologna vi aspetta sabato 6 e domenica 7 maggio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, ad ingresso gratuito. La posizione, nel cuore della città, con ampi parcheggi, facile da raggiungere con i mezzi pubblici e vicina alla Stazione, renderà facile per tutti il ​​poter arrivare e partecipare, non dimenticare a casa le mancoliste!