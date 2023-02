Arte e viticoltura si incontrano per raccontare in immagini il Trentino

Venti illustratori alla scoperta dei valori delle cantine indipendenti del Trentino, ecco l’iniziativa per la residenza artistica organizzata da Yoonik.

Come possono parlare fra loro il linguaggio dell’arte e quello della tradizione vitivinicola? La risposta arriva dalle venti illustrazioni della residenza artistica organizzata da Yoonik presso il Consorzio Vignaioli del Trentino. Dal 24 al 26 febbraio 2023, infatti, alcuni selezionati produttori trentini offrono i loro spazi per un racconto inedito delle aziende agricole del territorio. Vignaioli indipendenti e gestori di agriturismi sono, infatti, i protagonisti delle opere di venti illustratori tra i più quotati e riconosciuti a livello nazionale.

Credits Allissand

L’incontro, ideato dall’agenzia di talent e project management dedicata al mondo dell’illustrazione Yoonik, si propone di accendere i riflettori su artigianalità, territorialità, qualità e sostenibilità. La tre giorni intende, quindi, unire intrattenimento – come la performance inaugurale di live painting aperta al pubblico – e momenti di formazione, con workshop e visite guidate.

Spetterà, poi, agli artisti raccogliere gli input forniti durante la residenza e tradurli nel linguaggio dell’illustrazione per costruire una collezione esclusiva tutta da scoprire. Il progetto prevede momenti all’aria aperta tra vigneti e meleti, visite a cantine vitivinicole e fattorie didattiche. In chiusura, Yoonik propone un momento di team building per indagare le ultime novità e applicazioni dell’illustrazione.

Diciannove gli illustratori che parteciperanno alla residenza, eccoli in ordine alfabetico: Ernesto Anderle aka Roby il Pettirosso, Allissand, Katia Boarino, Juls Criveller, Adry De Martino, Martina Filippella aka Diari di Brodo, Serena Gianoli, Icaro Tuttle, Il Tela, Elisa Lanconelli, Luchadora, Pumpkins Graphics, Mattia Riami, Giulia Rosa, Jacopo Sacquegno, Sara Stefanini, Supercandystudio, Chiara Varotto, Alan Zeni.

Oltre alla collaborazione con il Consorzio Vignaioli del Trentino e l’Associazione Agriturismo Trentino, alla residenza artistica contribuiscono Agriturismo Trentino, Piana Rotaliana Königsberg e Vinifera.

Foto da Ufficio Stampa Yoonik