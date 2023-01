Viaggio in Alabama: musica country, storia e natura ai piedi degli Appalachi

Dallo Space Camp alla storia di Hank Williams e dei diritti civili: l'Alabama nel 2023 è la meta di viaggio da non perdere.

Se per il 2023 state pensando a una vacanza negli Stati Uniti, una delle mete più interessanti da scoprire è sicuramente l’Alabama. Ci troviamo nel sud degli Stati Uniti, al confine con la più battuta Florida e con il Tennessee, mentre a ovest e a est troviamo rispettivamente il Mississippi e la Georgia. Ma perché visitare l’Alabama proprio nel 2023? Lo stato americano celebrerà quest’anno il centenario della nascita della star del country Hank Williams, commemorerà tre importanti anniversari sui diritti civili ed è il luogo in cui potrete vivere una vacanza in famiglia fuori dal mondo in uno space camp. Inoltre si tratta di un luogo facile da raggiungere, con collegamenti diretti Roma-Atlanta (Georgia) che si trova a due ore di macchina da Birmingham (Alabama).

Il centenario di Hank Williams

Come i fan del country sicuramente sapranno, Hank Williams è nato il 17 settembre 1923 in Alabama ed è stato uno dei cantautori più influenti del XX secolo. È considerato, a ragione, come la prima superstar della musica country.

Per celebrare il centenario della sua nascita, vi consigliamo l‘Hank Williams Trail. Si tratta di un percorso che ripercorre gli anni della sua vita, imperdibile per tutti gli appassionati di musica country. Il tour inizia con una visita nella sua casa d’infanzia a Georgiana – ora un museo – dove imparò a suonare la chitarra dal musicista di strada Rufus Tee-Tot Payne. Dirigendovi a nord troverete a un’ora di macchina Montgomery, dove Hank si trasferì durante l’adolescenza, e vi consigliamo di pranzare come faceva lui da Chris’s Hot Dogs. Visitate poi l’Hank Williams Museum di Montgomery per vedere i suoi costumi di scena, le chitarre e la Cadillac blu del 1952 dove fu trovato morto a soli 29 anni. È possibile rendere omaggio alla sua tomba al cimitero di Oakwood, contrassegnata da un cappello da cowboy in marmo.

Segnatevi inoltre il 23 aprile 2023, data in cui ricorre il 60° anniversario degli studi FAME di Rick Hall a Muscle Shoals. Gli studi hanno attirato artisti come Wilson Pickett (anche lui originario dell’Alabama, che ha registrato Mustang Sally), Aretha Franklin ed Etta James e Alicia Keys. Un nuovo tour dietro le quinte porta i visitatori nell’ufficio personale di Hall e mostra la sua collezione di strumenti.

Ripercorrere la storia dell’ultima nave schiavista americana in una nuova mostra

Più di 50 anni dopo che gli Stati Uniti avevano vietato la tratta transatlantica di schiavi, la goletta Clotilda trafficò uomini, donne e bambini dal Benin (Africa) a Mobile nel 1860. Si tratta dell’ultima nave schiavista americana di cui abbiamo notizie. I suoi resti sono stati ritrovati in mare e identificati nel 2019. Nel 2023, l‘Africatown Heritage House aprirà le sue porte, con manufatti della nave e una mostra multisensoriale. Gli appassionati di storia potranno poi fare un giro a Africatown, dove risiedono i discendenti dei sopravvissuti alla schiavitù che hanno creato la loro comunità a nord di Mobile per preservare le loro tradizioni africane, tramandando le storie dei loro antenati.

Una vacanza fuori dal mondo con la famiglia allo Space Camp

Per chi cerca un avventura oltre le stelle, il posto perfetto è la Stazione Spaziale Internazionale. Qui le famiglie possono partecipare a missioni simulate. Potrete poi vivere l’esperienza di allenarvi insieme agli astronauti in un campo spaziale per tre giorni presso lo U.S. Space and Rocket Center, il più grande museo spaziale del mondo, a Huntsville. Provate infine cosa si prova a camminare sulla luna legati alla 1/6 gravity chair, o assistete alla caduta di un veicolo spaziale durante l’addestramento multiasse. Esiste poi la possibilità di lanciare il vostro razzo modellino e scoprire la storia e il futuro dell’esplorazione spaziale. Il costo del campo parte da 649 dollari (circa 611 euro) per adulti e bambini dai sette anni in su. Sono compresi due pernottamenti e i pasti dalla cena del venerdì alla colazione della domenica (spacecamp.com). È possibile provare, con un supplemento, le avventure di addestramento degli astronauti sott’acqua.

Commemorare tre anniversari sui diritti civili

Quest’anno ricorrono anche i 60 anni della Crociata dei bambini di Birmingham, dello Stand in the Schoolhouse Door e dell’attentato alla chiesa della 16ª strada, in cui furono uccise quattro giovani ragazze di colore.

Oggi è possibile visitare la 16th Street Church e lo spazio recentemente installato nel seminterrato che racconta la storia della chiesa e dipinge un’immagine stoica del centro della comunità nera di Birmingham. Una sala mostra filmati storici del giorno dell’attentato ed espone un unico shadowbox contenente un vecchio orologio, congelato per sempre al momento dell’esplosione. Gli ospiti possono fare una visita guidata del santuario con i membri della chiesa. Vi consigliamo di prestare particolare attenzione alla Wales Window, regalata alla chiesa dagli abitanti del Galles quando iniziarono i lavori di restauro dopo l’esplosione.

Di fronte alla chiesa, visitate il Kelly Ingram Park per porre omaggio alle quattro bambine alla statua The Four Spirits. Una visita guidata, in cui i dettagli sono visibili sul telefono, può fornire dettagli sulla Marcia dei Bambini, commemorata dalle statue presenti nel parco e nei dintorni. Visitate anche il Birmingham Civil Rights Institute per vedere la porta della cella da cui Martin Luther King Jr. scrisse la sua famosa Lettera dalla prigione di Birmingham e per conoscere i sistemi che hanno creato l’oppressione e le persone che hanno spezzato le catene della segregazione. (civilrightstrail.com).

Tornare alla natura nel 2023

Per le persone che cercano luoghi diversi per vivere un esperienza all’aria aperta, l’Alabama offre l’offerta perfetta: spiagge di sabbia bianca della Costa del Golfo, laghi perfetti per la pesca o il kayak e il percorso a ostacoli nella natura ai piedi degli Appalachi. Potrete esplorare i 45km di sentieri sulla Costa dello Stato a piedi, in bicicletta o anche in segway. Ci si può godere una giornata in kayak nel Delta del Mobile-Tensaw, soprannominato l’Amazzonia d’America grazie alla sua pletora di fauna selvatica. Oppure andate in canoa per vedere il giglio di Cahaba, estremamente bello ma che rischia di scomparire, nel Cahaba River National Wildlife Refuge vicino a Birmingham. Per chi invece ha lo sport nelle vene, ai piedi degli Appalachi si trova il lungo sentiero Pinhoti, oltre a vaste foreste e imponenti cascate. L’Alabama ha 21 parchi statali dove è possibile soggiornare in campeggi, cabine o lodge (alapark.com).

Godetevi un viaggio in auto da buongustai per un vero assaggio del Sud

Qual è la ricetta per un viaggio perfetto nel 2023? Provate a fare una gita gastronomica, seguendo il percorso del BBQ sull’applicazione per smartphone dell’Alabama, che vi mosterà ogni cosa, dall’Original Alabama White Sauce inventata al Big Bob Gibson Bar-B-Q di Decatur alla speciale slaw della casa al Brooks Barbeque di Muscle Shoals (o, se preferite una lezione di storia, visitate il Brenda’s Bar-B-Q Pit nella parte ovest di Montgomery).

L’omonima e fondatrice di Brenda insegnava segretamente ai residenti del quartiere a superare il test di alfabetizzazione, necessario per registrarsi al voto. Chiedete della foto che la ritrae in prima linea durante la marcia da Selma a Montgomery. Lungo la strada si possono anche fare dei pit-stop alla pompa di benzina: fate il pieno all’auto mentre riempite lo stomaco da Butts To Go, in un garage Texaco a Pell City (buttstogobbq.com). Avete ancora fame? Il menu prevede soul food e piatti del Sud cucinati a fuoco lento, frutti di mare da gustare sulla costa dove potrete pescare la vostra cena e un percorso enologico con sei cantine (northalabamawinetrail.com).

Foto: Aigo/Shutterstock