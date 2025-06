Il murale “Botanic Pulse” di Fabio Petani trasforma Hell’s Kitchen Park in un’opera d’arte sostenibile: un progetto firmato Yourban 2030 per portare il Made in Italy verde nel cuore di Manhattan

Nel cuore di Manhattan, tra i grattacieli e le atmosfere cinematografiche di Hell’s Kitchen, arriva un nuovo segno del genio italiano che unisce arte e sostenibilità. Dal 2 giugno 2025, “Botanic Pulse” – monumentale murale di 200 mq firmato dall’artista torinese Fabio Petani – trasforma il parco pubblico di Hell’s Kitchen in una galleria a cielo aperto dove la street art incontra la rigenerazione urbana.

Hell’s Kitchen, quartiere iconico già set naturale di film cult come Taxi Driver e Sleepers, diventa così il palcoscenico internazionale per il primo intervento USA di Walls of Tomorrow, il programma globale promosso da Yourban 2030, la no-profit italiana fondata da Veronica De Angelis. Il murale, realizzato con pitture fotocatalitiche che abbattono l’inquinamento atmosferico, è dedicato all’Obiettivo 15 dell’Agenda 2030 (“Vita sulla Terra”) e racconta – tra elementi botanici e simboli alchemici – l’equilibrio fragile tra uomo e natura.

Il cuore dell’opera è un vaso: contenitore umano, fragile e potente, simbolo della nostra volontà di protezione e insieme del desiderio di controllo. Da qui esplode la vegetazione: dentro ordinata, fuori selvaggia, come a suggerire cosa accade quando il mondo naturale sfugge ai nostri confini.

Accanto all’impatto estetico e ambientale, Botanic Pulse è anche un’esperienza immersiva: grazie a un QR code realizzato dalla tech company Ecosapiens, i visitatori possono ascoltare una colonna sonora ambient originale firmata da Akawalk (alias Andrea Marra), ma anche contribuire a un fondo per la riforestazione urbana di Manhattan Ovest.

“Questo non è solo un murale, è una dichiarazione d’identità per il nostro quartiere” ha detto Erik Bottcher, consigliere comunale di NYC. E in effetti, l’arte di Petani, già celebre per i suoi erbari urbani in Europa, arriva dritta al cuore: una fusione di scienza, poesia visiva e impegno civile che dalla provincia italiana approda alla metropoli globale.

Con Botanic Pulse, Yourban 2030 conferma la forza del Made in Italy che guarda avanti: arte pubblica, impatto ambientale e bellezza condivisa, a Hell’s Kitchen come a Roma.