‘Lucca Comics & Games 2022’, le novità Panini da non perdere

Panini Comics si prepara ad accogliere grandi e piccoli nel suo padiglione a ‘Lucca Comics & Games’, tra titoli e ospiti da non perdere.

Manca sempre meno all’appuntamento con Lucca Comics & Games 2022, in programma da venerdì 28 ottobre a martedì 1° novembre. Tra i padiglioni che senza dubbio attireranno la curiosità degli appassionati c’è quello di Panini Comics che promette grandi novità. Sono mille i metri quadri all’Ex Cavallerizza (di fronte al Baluardo San Donato) in cui andranno in scena anteprime, firmacopie ed eventi per grandi e piccoli.

Ampio spazio è dedicato, intanto, alla celebrazione di Spider-Man che spegne le sue prime sessanta candeline. Per l’occasione, Panini Comics ha invitato una leggenda del calibro di John Romita Jr.. Lunedì 31 ottobre sarà protagonista di uno showcase in cui racconterà al pubblico la sua storia e il suo lavoro di disegnatore per Marvel e DC.

Due i titoli per il suo arrivo in Italia: il primo è The Marvel Art of John Romita Jr., con la copertina variant di Amazing Spider-Man 1. Romita Jr. firma anche la copertina variant del primo albo del nuovo rilancio di Daredevil, scritto da Chip Zdarsky e disegnato da Marco Checchetto (presente a sua volta al Padiglione Panini). Inoltre, per il sessantesimo di Spider-Man è atteso a Lucca Comics & Games anche Gabriele Dell’Otto, che ha realizzato la copertina inedita dell’albo di figurine per i 60 anni del Tessiragnatele.

Cover da Ufficio Stampa Panini Cover da Ufficio Stampa Panini

L’albo celebrativo Speciale Anniversarioè, invece, dedicato ai Fantastici Quattro, con la cover italiana firmata da Leo Ortolani e ambientata a Lucca. I fan della Marvel potranno, poi, scoprire le novità editoriali alla conferenza L’Universo Marvel – Vi Eravamo Mancati? mentre gli aspiranti fumettisti possono incontrare l’Editor in Chief della Marvel Chester B. Cebulski, impegnato in attività di scouting.

Attesa anche per Lee Bermejo, autore di Batman: Dannato in una pregiata edizione di grande formato in bianco e nero con cover inedita. Anche il disegnatore Carmine Di Giandomenico sarà presente al Padiglione Panini assieme a Batman: Il Cavaliere 1,rivisitazione delle origini firmata da Chip Zdarsky. A chiudere gli appuntamenti lucchesi con Panini DC sarà L’universo DC – Crisi nelle Lucche infinite, prima conferenza di annunci in presenza dedicata alla linea editoriale di Batman e Superman.

Manga e fumetti italiani

Non mancherà l’occasione per immergersi nel mondo dei manga, a partire da venerdì 28 ottobre con la conferenza Manga Evolution!. Tra gli ospiti più attesi di Lucca Comics & Games 2022 c’è Atsushi Ohkubo, autore di Soul Eater e Fire Force. Ai due titoli sono dedicate alcune delle novità Planet Manga, come la nuova edizione di Soul Eater Ultimate Deluxe Edition e l’artbook Fire Force – The Art of Atsushi Ohkubo con immagini inedite in Italia. L’incontro con i fan è in programma sabato 29 ottobre mentre domenica 30 è previsto lo showcase dove sarà possibile ammirare il sensei all’opera.

Ma a Lucca ci sarà anche tanta italianità con Panini Comics e Loon, serie scritta dalla star di Webtoon Giulia Zucca. Oltre al primo volume, disponibile in edizione regular e anche con la copertina variant disegnata da Mirka Andolfo, sarà disponibile in anteprima anche il primo numero di ControNatura – Sangue Blu. A presenziare con le loro opere saranno anche Matteo Casali e Federica Croci, Fabio Guaglione e Bruno Frenda, Marco B. Bucci e Jacopo Camagni.

Cover da Ufficio Stampa Panini

Il mondo Disney, le figurine e Panini Kids

Topi e Paperi popolano gli spazi Panini grazie a Disney a partire dal pomeriggio del 28 ottobre con la conferenza Scrivere Disegnando. Corrado Mastantuono e Marco Gervasio dialogheranno di affinità e divergenze nel pensare, scrivere e disegnare storie per il settimanale Topolino. Lunedì 31 ottobre sarà, invece, in compagnia del Direttore di Topolino Alex Bertani e poi di Silvio Camboni che ha realizzato una cover variant speciale di Topolino 3493. Tra gli altri autori Disney al Padiglione Panini Silvia Ziche, Giorgio Cavazzano, Fabio Celoni, Andrea Freccero, Paolo Mottura, Marco Nucci, Corrado Mastantuono e Federico Bertolucci.

Dopo il grande successo nel 2017 dell’album dedicato al Re del Terrore, ASTORINA e PANINI presentano, in occasione del 60° anniversario del personaggio, una nuova collezione dedicata: “I mille volti di Diabolik”.



Scoprila in anteprima al LUCCA COMICS! pic.twitter.com/5ZVQMzQ5Nu — Figurine Panini (@figurinepanini) October 24, 2022

Immancabili le figurine legate al mondo del fumetto, con alcune collezioni in uscita in anteprima a Lucca Comics & Games 2022. Si tratta di Harry Potter Evolution Trading Card, trading card che ripercorrono l’evoluzione dei personaggi preferiti della saga, e I mille volti di Diabolik, sticker & card per celebrare i sessant’anni del Re del Terrore. Inoltre, One Piece raddoppia con una collezione di sticker & card e… in super esclusiva ONE PIECE: RED Limited Edition Collectors’ Box con venti card esclusive del film.

E per concludere la nostra panoramica, lo stand Panini Kids al Real Collegio offre ai più piccoli laboratori e attività legate alle property più amate. Tra le proposte, il laboratorio con l’autore di Topolino Marco Gervasio. Tutte le informazioni, l’elenco completo e il calendario delle attività del Padiglione Panini sarà disponibile con tutti i dettagli su Panini.it e su tutti i canali social.

Foto da Ufficio Stampa Panini