‘Resta con me’, Francesco Arca è il Vice Questore Alessandro Scudieri. Intervista

Francesco Arca è pronto ha tornare sul piccolo schermo nei panni del Vice Questore Scudieri nella serie Rai 'Resta con me'. La nostra intervista

Dal 19 Febbraio arriva in prima serata su Rai 1 una nuova serie ‘Resta con me’ con Francesco Arca e Laura Adriani. Una fiction crime in cui Arca è il Vice Questore della Mobile di Napoli; un uomo che ama profondamente il suo lavoro ma anche sua moglie Paola. Ma la vita è imprevedibile e un errore sconvolgerà completamente le loro vite.

Ho incontrato Francesco Arca e Laura Adriani nella sede della Rai di Viale Mazzini, quella con il famoso cavallo all’esterno. E sono rimasta colpita da questi due attori. Per la loro gentilezza, educazione e disponibilità.

“Alessandro, il mio personaggio, bilancia molto male la vita privata con il lavoro. Io forse lo faccio un po’ meglio! Bilancia male perché lui fa entrare il lavoro nella sua vita privata e questo penso che sia un grosso sbaglio per chi fa quel tipo di lavoro lì. Infatti è da questo grosso sbaglio nasceranno una serie di drammatici eventi che porteranno la coppia in crisi, porteranno una crisi lavorativa, una crisi familiare una crisi umana, che verrà risolta in parte dall’arrivo di un bambino.” Francesco Arca – Attore

Un arrivo imprevisto quello di Diego (interpretato da Mario Di Leva) che avrà un effetto dirompente nelle vite di Paola e Alessandro.

“Diego tirerà fuori tutte le loro contraddizioni; sarà più lui ad aiutare loro che loro lui. Ma soprattutto farà una cosa molto importante: li metterà a contatto con le proprie emozioni che è una cosa che noi adulti delle volte ci ci scordiamo di fare. E questo trovo che sia un’assoluta verità. Essendo padre nella vita, la penso proprio così: i bambini riescono veramente a metterti in contatto con quelle cose belle che ci sono, che sono le emozioni” Francesco Arca – attore

Una serie che spazia nei toni e nei generi passando dal polisco procedural classico al family, alla commedia e al racconto sociale, che ha sottolineato la regista Monica Vullo.

“I protagonisti della serie faranno un coro mosso da un forte senso del dovere, impaurito dalla sofferenza, bisogno di amore, che mi ha dato l’occasione di raccontare stati d’animo, atti div ero e proprio eroismo e la necessità di ricostruire se stessi e una propria famiglia, fino a comporre un racconto sfaccettato, divertente e mai scontato.” Monica Villo – regista

Nella serie troviamo al fianco di Arca e Adriani, Maria Pia Calzone, Antonio Milo, Arturo Muselli, Chiara Celotto, Amedeo Gullà, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese.

Resta con me sinossi della serie:

La vita sorride ad Alessandro Scudieri, brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli: una moglie che ama, il primo figlio in arrivo, una carriera in crescendo, una banda insidiosa sulle cui tracce finalmente è riuscito a mettersi. Andrebbe tutto bene, se non fosse che a volte bisognerebbe non spingersi oltre i limiti stabiliti e sfidarli.

La sua vita cambia per sempre quando viene coinvolto con la moglie Paola, giudice presso il Tribunale dei Minori, in una sparatoria: dopo avere scoperto che Alessandro stava seguendo di nascosto una pista, il loro rapporto va in frantumi. Catturare la banda, che si muove soprattutto nel sottosuolo, e riconquistare Paola diventano i suoi obiettivi e, per raggiungerli, sceglie una strada che sembra al contrario allontanarlo da entrambi: si trasferisce nell’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba.

Imparando a districarsi nel mondo della notte, con le regole e le vite insolite che nasconde, Alessandro spinge la propria indagine fino a capire che i malviventi stanno per portare a segno un colpo eccezionale. Come impedire che accada l’irreparabile e giocare d’anticipo? Possibile che nelle file della polizia si muova qualcuno che tenta di sabotarne le mosse?

Ad Alessandro servirà tutta la sua abilità per riuscire a far luce sui tanti misteri e riprendersi, forse, la propria vita. E se questo accadrà, sarà in buona parte per Diego, un bambino che con una forza vitale contagiosa scardinerà la sua vita e quella di Paola fino a farle rinascere.

Crediti foto@Ufficio stampa Rai