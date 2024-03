Due serate evento in Piazza San Marco a Venezia e un tour nelle piazze più belle d’Italia: la nostra intervista ai Pooh.

Anche il 2024 vedrà i Pooh sul palco con Pooh Amici x Sempre Estate 2024: oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia e il 5 e 6 luglio, per la prima volta, la band suonerà per due serate evento a Piazza San Marco, Venezia.

«Non ci si abitua mai. – dice Roby Facchinetti – Ogni concerto è a sé, ha una propria emozione. Se penso che faremo due concerti in Piazza San Marco a Venezia, per noi è come realizzare il sogno di una vita. Chi non ha mai sognato di suonare in un posto così storicamente importante, di una bellezza infinita? L’emozione è veramente tanta e quella sera lì sarà incontenibile. Non sarà neanche facile cantare».

Del resto, come sottolinea Dodi Battaglia, i Pooh arrivano «da un 2023 pieno di grandi successi, iniziato da un grande concerto a San Siro e continuato fino al 31 dicembre, toccando posti bellissimi». «L’appetito vien mangiando. – continua Dodi – Ci hanno chiesto di continuare il tour nelle piazze più belle d’Italia. Abbiamo risposto Dov’è che dobbiamo firmare?. È una bella esperienza, dopo tanti anni, suonare in questi spazi che non avevamo mai visto se non durante le gite della domenica».

I Pooh, due serate evento a Venezia in Piazza San Marco

Proprio parlando di Venezia, Red Canzian ricorda un episodio risalente al 1976. «Venimmo qui – dice – per fare la copertina di un importante rotocalco di musica. Quando stavamo per fare la foto in Piazza, ci siamo accorti che non avevamo la torta. Prendemmo un cartone rosa e, con la schiuma da barba, facemmo ricami di panna finta».

In merito alla scaletta, Dodi non anticipa nulla: «Ci piace anche divertirci – precisa – quindi inseriamo novità e sorprese, perché era giusto così. Salire sul palco con qualcosa di nuovo è anche una delle caratteristiche del nostro modo di suonare e di avere successo». «Abbiamo 50 anni di grandi canzoni che hanno solo bisogno di essere cantate. – chiosa Riccardo Fogli – Saremo incantati e incanteremo».

Il ricordo di Stefano D’Orazio

Infine, i Pooh dedicano un pensiero a Stefano D’Orazio: «L’assenza di Stefano la sentiremo sempre. – dice Red Canzian – Il suo posto è stato preso da Phil Mer, grazie proprio a Stefano. E credo sia giusto che lui abbia peso il suo posto, perché Phil era molto amato da Stefano. Ci manca il suo sorriso e la sua presenza, il suo stimolare ad andare avanti in un certo modo. Abbiamo fatto la differenza grazie a questo suo modo di pensare».

