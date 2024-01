Si intitola ‘Oggi non voglio morire’ il nuovo EP di MASH disponibile da venerdì 26 gennaio: la nostra intervista.

Continua il percorso musicale per cuori fragili di MASH con Oggi non voglio morire (ADA Music Italy), il nuovo EP disponibile da venerdì 26 gennaio. Oggi Non Voglio Morire è il racconto in sei brani di un viaggio tra i mostri che abitano la nostra testa. Musica per cuori fragili, per chi ha conosciuto il dolore e ciononostante non ha perso il coraggio di essere gentile, di maneggiare con cura le anime degli altri.

«Oggi non voglio morire – dice MASH – è un disco per chi ha conosciuto il dolore e adesso ha voglia di imparare a ballare con i propri demoni. Io faccio musica per cuori fragili perché nella fragilità risiede la bellezza. Ciò che è fragile ancora non si è rotto, ma nell’istante che precede la rottura si nasconde l’arte».

Alle già edite Basta Pensare, Oggi Non Voglio Morire, Ossa e Pelle e Pungiball si aggiungono i brani Lara e Basta Pensare (ma è acusticaLt), versione orchestrale del singolo di Mash più apprezzato dal pubblico.

MASH, un disco per la community

«Sono un cacciatore di storie. – dice MASH – Lara, ad esempio, è un brano nato parlando nei DM con una cucciolina che mi raccontava cose bruttissime che le sono successe. Mi fa strano dire che è un mio disco. Ciò che voglio fare è aiutare le persone a capire che non sono sole, farle sentire comprese. È bello poter racchiudere la community in un disco, fare questo ping pong tra esperienze individuali e di altri, assorbire storie».

Di fatto, l’album celebra anche «due anni di community e di cuori fragili che si sono trovati e hanno capito di non essere soli,che è l’obiettivo per cui combatto ogni giorno. – chiosa l’artista – Nonostante combattiamo battaglie invisibili all’esterno, ci sono anime che si toccano anche senza conoscersi bene e senza parlare. Sto cercando di riunirle tutte in questa community».