Leonardo Lamacchia ci racconta il nuovo singolo ‘Aurora’, primo di una serie di brani che usciranno prossimamente.

Si intitola Aurora il nuovo singolo di Leonardo Lamacchia, disponibile da venerdì 19 gennaio per Mondadori Media. Un ritorno dopo quasi due anni per il cantautore. Al testo, fatto di immagini vivide (co-scritto con Francesco De Maria), è cucito sapientemente insieme l’arrangiamento e la produzione di DRD (Dario Faini) e Gianmarco Grande. «Sono super contento di aver lavorato con questa squadra perché ritengo che la cosa più importante sia il cuore in questo pezzo. – dice Leonardo – Per me è una delle cose primarie da portare avanti nella musica».

Aurora – spiega Leonardo Lamacchia – è stato «scritto in diverse fasi. Non è nato e morto in un giorno. Ci son stati diversi momenti separati che si sono incontrati, come le idee, in modo naturale. Col tempo e senza sforzo». Nel brano, il cantautore pugliese riconosce la capacità di sapersi trasformare, prendendo il controllo del proprio percorso. Il tutto grazie a una ritrovata forza, potente e duratura, ripetuta come un mantra nel ritornello e paragonata a quella di un vulcano.

«Il titolo viene da un viaggio che ho fatto in Islanda lo scorso anno. – racconta Leonardo – Abbiamo cercato l’aurora per una settimana e non l’abbiamo mai vista. Per me è stato uno shock, questa cosa mi ha lasciato spiazzato. Ho riflettuto sulla parola in sé e su quello che in quel momento rappresentava. Sono contento di far uscire Aurora adesso, è il primo di una serie di pezzi che usciranno».