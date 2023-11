Si intitola ‘sola a casa e altri sbatti’ il primo EP di Jess: ce lo racconta la cantautrice, tra ispirazioni e senso di solitudine.

Esce il 24 novembre sola a casa e altri sbatti (Warner Music Italy/ADA), il primo EP di Jess. sola a casa e altri sbatti (prodotto da Ledo, mix e master di Ugo Bonucci) è un progetto discografico intimo, personale, figlio del vortice creativo che ha travolto Jess negli ultimi due anni e che racchiude l’universo caleidoscopico di colori, parole e melodie che la cantautrice ha pian piano svelato in questi mesi.

«L’album ha un sound ispirato dagli ascolti che fanno parte di me. – ci dice Jess – Dall’indie pop al R&B passando per la musica d’autore. È un lavoro molto intimo, parla delle emozioni da cui vengo sopraffatta quando mi trovo da sola in casa, sia positive che negative. Le ho raccolte in sette canzoni, ma ogni traccia è a sé perché gli spunti sono diversi».

La raccolta, caratterizzata da sonorità pop acustiche con contaminazioni R’n’B, si compone di fatto di 6 tracce e di una bonus track e si presenta come un viaggio nella solitudine assordante di una casa vuota che costringe a rimuginii costanti, dove tutto prende le sembianze di un enorme sbattimento da arginare. Jess presenterà ufficialmente l’EP giovedì 23 novembre alle ore 20.00 all’UCI Cinemas di Milano Certosa (Via Giovanni Gentile 3), evento che è stato inserito come partner ufficiale della Milano Music Week. La scelta della location non è casuale: JESS, infatti, per presentare l’EP ha realizzato un cortometraggio che verrà proiettato proprio in occasione della presentazione.

Jess, la tracklist di sola a casa e altri sbatti

sola a casa e altri sbatti si apre con barattolo, brano uscito come anteprima dell’EP lo scorso 20 ottobre. Il pezzo parla della perdita di una persona importante, di cui l’unica cosa che rimane è un barattolo di caffè. La canzone ha come centro questo oggetto, contenitore di ricordi, rimpianti e domande. Segue sbatti che, alludendo al titolo dell’EP – di cui, non a caso è la focus track – racconta di una serie di sbattimenti messi in fila e di gente intorno che sembra essere sempre più stressata. Allora è davvero così la vita da adulti?

Cambio di registro per l’ultimo Jedi, la prima canzone d’amore scritta da Jess. Il brano nasce da un sentimento puro verso la persona amata, un Jedi senza macchia e senza paura a cui l’artista canta il suo amore. La paura di essere solo una delle tante persone nel mondo e la sensazione di sentirsi piccoli e insignificanti muovono la traccia successiva. E se la persona che ami si rendesse conto che sei solo una persona a caso? La tracklist prosegue con segreteria, che racconta di un messaggio lasciato, per l’appunto, in segreteria per dire tutto quello che non si è mai riusciti a confessare, senza la certezza che verrà davvero ascoltato.

Tutte le parole e i gesti d’amore che Jess ha ricevuto durante l’infanzia sono contenute in saturno. Una melodia da cantare quando si ha paura, perché uno degli insegnamenti più importanti che ha ricevuto è stato proprio questo: canta, che la paura passa. Degna conclusione dell’ep è la bonus track ciliegie, brano già edito, prodotto da Alessandro Gemelli, con cui Jess ha inaugurato il suo 2023. Due sorelle, due amiche, unite da sempre e per sempre da una sola radice. A tenerle insieme i ricordi e le esperienze condivise.