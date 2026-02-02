Dal 3 febbraio su Paramount+ torna il docu-reality di MTV con Floriana Secondi nel ruolo di Boss e un cast pronto a vivere una stagione «folle, frizzante e imprevedibile».

Dal 3 febbraio su Paramount+ torna Italia Shore con la sua terza stagione, ricca di novità tra nuovi ingressi, dinamiche ancora più accese e l’arrivo di Floriana Secondi nel ruolo di Boss della villa. Sulla costa laziale, nella casa di Fregene che fa da cornice alle nuove puntate, veterani e new entry si ritrovano a condividere una convivenza che promette di essere – come la definiscono loro stessi – «folle, frizzante e imprevedibile».

A raccontare l’atmosfera di questa nuova stagione sono Marcolino, Nikita e le sorelle Greta e Sara, prime concorrenti in coppia familiare nella storia del format italiano. Il ritorno nella villa, spiegano i veterani, è stato sorprendente fin dal primo impatto: «Era una villa bellissima, inaspettata e super colorata», raccontano Greta e Sara. «All’inizio sembrava la stessa dello scorso anno, anche perché le chiavi erano uguali – continua Marcolino – ma in realtà era diversa sotto tanti aspetti».

L’ingresso delle sorelle Greta e Sara ha rappresentato una novità assoluta per Italia Shore. «Quando siamo entrate siamo state accolte benissimo, abbiamo subito creato un clima di famiglia e di fiducia», spiegano. Per loro, la convivenza è stata anche un’occasione per sperimentare un legame diverso con il gruppo: «Se ti senti libero, riesci a creare amicizia vera. È stato divertentissimo». Le due non nascondono di aver portato scompiglio: «Siamo arrivate carichissime, esplosive… e un po’ tremende».

Il rapporto tra veterani e nuovi concorrenti è uno dei motori narrativi della stagione. «La cosa bella di Shore è che ti insegna a non guardare il passato. – sottolinea Marcolino – Conta solo che, quando siamo insieme, facciamo lo stesso casino». Anche Nikita conferma che nessuno è rimasto in ombra: «Quest’anno ogni personaggio, anche i nuovi, ha detto la sua».

Non mancheranno momenti di tensione e colpi di scena. «Ci saranno litigi, ma anche bei momenti ed emozioni forti», anticipano i ragazzi. «Shore quest’anno ha racchiuso l’impensabile», aggiungono. E sul fronte sentimentale lanciano un avvertimento: «Attenti all’amore».

A dare una direzione più precisa alla vita nella villa è il nuovo ruolo di Floriana Secondi come Boss. «È una grande novità di questa stagione. – spiegano i concorrenti – Tante aspettative, tanto lavoro… e un po’ più di camomilla», scherza Marcolino. Impossibile parlare di Italia Shore senza citare i party, elemento centrale del racconto televisivo. «I nostri party sono una cosa che l’Italia aspetta», dice Nikita. Se dovessero riassumere la nuova stagione in poche parole, i protagonisti non hanno dubbi: «folle, frizzante, imprevedibile». E per qualcuno, semplicemente, «sbalorditiva».