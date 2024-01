Si intitola ‘Nocturne’ il nuovo album di Isabella Turso: otto brani ma anche otto storie che, nel loro insieme, formano un romanzo.

Si intitola Nocturne il nuovo album della pianista e compositrice Isabella Turso (Bluebelldisc e distribuito da Artist First). Registrato tra Spiazzo (in provincia di Trento) e Milano, il nuovo album Nocturne racchiude 8 composizioni inedite di carattere romantico e sognante interamente scritte da Isabella Turso ed è un’ode alla riflessione, all’indagine solitaria e al potere della creatività nel silenzio e nella dimensione onirica notturna. «Nocturne – ci dice Isabella Turso – è un album dedicato alle atmosfere magiche e suggestive della notte, ma è anche un racconto. Sono otto brani, otto storie, otto ricordi miei personali trasformati in musica. Ricordi che possono essere universalmente interpretati. Questo è il potere della musica strumentale».

Con la produzione artistica di Ludovico Clemente, in Nocturne si possono percepire i colori, le ombre, le suggestioni, i ritmi e i silenzi che compongono le varie fasi della notte. La notte diventa una culla di emozioni che conserva intatte le sfumature spesso confuse dal caos del giorno, uno spazio vitale in cui le idee trovano conforto, ascolto e suggestiva restituzione in forma artistica.

Tra le composizioni dell’album spicca Nightfall, brano in cui la pianista collabora con la violoncellista cino-americana di fama mondiale Tina Guo, conosciuta per le sue interpretazioni e produzioni di temi per il compositore premio Oscar Hans Zimmer. Altro featuring presente nell’album è quello con il chitarrista classico Luca Nobis per il brano Rêverie.

Nocturne di Isabella Turso, il tour

Nocturne verrà presentato in primavera con un live tour che attraverserà l’Italia, toccando location speciali e inusuali (come ville storiche e castelli), ma anche teatri. Il tour rappresenta l’occasione per sensibilizzare anche sul rispetto per la natura e la bellezza come forza espressiva, affrontando le attuali tematiche ambientali e l’ecosostenibilità. In concomitanza degli eventi live, Nocturne sarà disponibile anche su supporto fisico compact disc e vinile limited edition.

In ogni tappa del tour, Isabella realizzerà e pubblicherà dei podcast con vari ospiti che parleranno di arte, ambiente, lavoro e pari opportunità.

Foto di Cristiano Miretti