‘Dora alla ricerca di Sol Dorado’ è il live action che vede protagonista la celebre esploratrice e i suoi amici. Molto più di un viaggio: una riflessione su identità, amicizia e il valore del dono.

Dal 4 luglio arriva su Nickelodeon e Paramount+ Dora alla ricerca di Sol Dorado, il nuovo live action che segna l’inizio dell’iniziativa La Grande Fiesta di Dora, la più importante espansione del franchise nei suoi 25 anni di storia.

Prodotto da Paramount e Nickelodeon, il film si propone come una vera e propria evoluzione narrativa rispetto ai capitoli precedenti e porta con sé non solo l’avventura mozzafiato, ma anche una riflessione profonda sul cambiamento, la perdita e il potere delle relazioni.



Nel suo ritorno sul grande schermo, la giovane esploratrice Dora – interpretata da Samantha Lorraine – si presenta in una veste nuova: più matura, più determinata e più consapevole. Si trova ad affrontare la perdita di oggetti iconici che la costringono a riscoprire se stessa oltre ciò che ha sempre definito il suo ruolo.

Dora alla ricerca di Sol Dorado: tra vecchi e nuovi personaggi

«Chi è Dora senza questi simboli?» si è trovata a chiedersi l’attrice Lorraine, come racconta nella nostra intervista. «La verità è che resta sempre l’esploratrice, la guida, colei che apre la strada agli altri», continua. È questa la chiave del personaggio: la forza interiore che va oltre gli strumenti.

Al suo fianco troviamo nuovamente Diego, il cugino fedele, che torna con il volto di Jacob Rodriguez, che sottolinea come il suo personaggio gli abbia insegnato a vivere il momento e prendersi un po’ meno sul serio: «L’avventura può anche essere divertente se impari a lasciarti andare».

Accanto a loro troviamo la new entry Naiya, una forza della natura interpretata da Mariana Garson Toro che incarna il coraggio di rispondere alla chiamata dell’avventura anche quando la paura suggerirebbe il contrario. «Naiya mi ha insegnato a dire sempre si all’avventura», racconta l’attrice ai nostri microfoni: «Anche quando non sai cosa ti aspetta, devi fidarti di quel fuoco che ti spinge avanti».



Infine Sonny (Acston Luca Porto), vera fonte di energia esplosiva che ha ricordato al suo interprete l’importanza di uscire a giocare all’aperto e del vivere davvero il mondo esterno.

Le scene d’azione che sono rimaste impresse negli attori

Un live-action ricco di avventura e azione, scene queste ultime che sono state realizzate con grande impegno dal cast lasciando in loro un segno anche una volta finito il film. Dalle acrobazie in stile cheerleader di Naiya, ai salti tra le liane di Diego fino alla caduta controllata di Dora da una scogliera: ogni momento è stata una sfida fisica ed emotiva. Samantha Lorraine ci regala anche un curioso BTS, ma per scoprirlo vi invitiamo a vedere la nostra video intervista!



Dora alla ricerca di Sol Dorado non è solo un lungometraggio ricco di azione e divertimento. Porta con sé un grande messaggio: la vera ricchezza non è possedere un tesoro, ma proteggerlo e custodirlo lontano da mani sbagliate. «È un film che parla del valore delle persone intorno a te. Senza di loro, Dora non potrebbe raggiungere la sua meta», ci racconta Samantha Lorraine, a cui Jacob Rodriguez aggiunge: «Essere generosi è la vera chiave. Riceviamo molto più quando ci dedichiamo agli altri».

Vi lasciamo alla video intervista con Samantha Lorraine, Jacob Rodriguez, Mariana Garson Toro e Acston Luca Porto ricordandovi che l’appuntamento con Dora alla ricerca di Sol Dorado è su Paramount+ e Nickelodeon.



Crediti foto@Funweek