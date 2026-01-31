La finale dell’Australian Open 2026 mette di fronte due giganti del tennis mondiale: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Una sfida attesissima che rappresenta l’ennesimo capitolo di una rivalità ormai centrale nel tennis moderno, capace di unire generazioni, stili di gioco e personalità diverse.

Dove vedere la finale in tv e streaming

In Italia, tutte le partite dell’Australian Open 2026, compresa la finale Alcaraz-Djokovic, sono trasmesse in diretta sui canali Eurosport. La visione è disponibile attraverso diverse piattaforme:

HBO Max

Discovery+

DAZN

TimVision

Prime Video Channels

Gli appassionati potranno seguire l’incontro sia in televisione sia in streaming, con telecronaca e approfondimenti dedicati prima e dopo il match.

Alcaraz-Djokovic: i precedenti (H2H)

Quella di Melbourne sarà la decima sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il bilancio attuale vede il serbo leggermente avanti, con cinque vittorie contro le quattro dello spagnolo.

Alcaraz arriva alla finale forte del successo ottenuto nell’ultima semifinale degli US Open, vinta in tre set (6-4, 7-6, 6-2). Un risultato che ha riscattato due sconfitte pesanti subite in precedenza contro Djokovic: i quarti di finale dell’ultimo Australian Open, disputati con il serbo infortunato, e la finale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Le finali tra Alcaraz e Djokovic

La finale dell’Australian Open 2026 sarà la quinta finale tra i due campioni. Il bilancio è in perfetto equilibrio:

Alcaraz ha vinto le finali di Wimbledon 2023 e 2024

ha vinto le Djokovic si è imposto nella finale del Masters 1000 di Cincinnati 2023 e nella finale olimpica di Parigi 2024

Un equilibrio che rende il confronto di Melbourne ancora più affascinante.

I precedenti negli Slam

Quella in Australia sarà la sesta partita di Grande Slam tra Alcaraz e Djokovic. Lo spagnolo ha avuto la meglio nelle due finali di Wimbledon e nella semifinale degli US Open 2025, mentre il serbo ha vinto nei quarti di finale dell’ultimo Australian Open ed è stato l’ultimo giocatore capace di battere Alcaraz al Roland Garros nel 2023.

Una finale che può fare storia

Alcaraz e Djokovic arrivano all’atto conclusivo dell’Australian Open 2026 come simboli di due ere del tennis che si incontrano ancora una volta sul palcoscenico più prestigioso. Una finale che promette spettacolo, intensità e un nuovo capitolo di una rivalità destinata a entrare nella storia dello sport.