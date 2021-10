Ellynora, la vincitrice del contest urban LAZIOSound di Regione Lazio debutta con il nuovo singolo

Il 26 ottobre è uscito No Trouble il nuovo singolo di Ellynora, la One Girl Band 2.0 vincitrice del contest LAZIOSound 2021 di Regione Lazio (categoria Urban).

Ellynora: l’anima meridionale e i suoni contemporanei della One Girl Band 2.0

Partita a soli 19 anni dalla Campania per approdare a New York, Ellynora è cantante, autrice, producer, arrangiatrice, compositrice e regista dei suoi videoclip. Ogni aspetto è curato da lei in prima persona, in un approccio sonoro nuovo e completo. Da vera e propria One Girl Band 2.0.

Il suo sguardo urban e cosmopolita sul mondo si ritrova pienamente nella sua musica, pregna di suoni contemporanei che vanno a mescolarsi con l’anima meridionale dell’artista.

Grazie a questo suo strepitoso ed originalissimo approccio, nel 2021 Ellynora ha vinto nella categoria Urban il Contest di LAZIOSound programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio.

“No Trouble”: è appena uscito il nuovo singolo di Ellynora

Lo scorso maggio è uscito il suo singolo “Mi Bendición”, al quale fa seguito questo “No Trouble”. Un brano dal linguaggio diretto e dalla ritmica latina. Un pezzo che coinvolge l’ascoltatore fin dalle prime note, trasportandolo in un caleidoscopio musicale, dove le esperienze musicali dell’artista esplodono in tutta la loro meravigliosa globalità.

“No Trouble è voglia di divertirsi e di reagire alla forzata mancanza di spensieratezza a cui siamo sottoposti – ha raccontato Ellynora – è la storia di un party a casa finito con l’irruzione delle forze dell’ordine che però non trovano nulla al di fuori di ragazzi che amano ballare e cantare”.

CREDITI: LAZIOSound Regione Lazio

