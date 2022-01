Dominio Pubblico: ultimi giorni per partecipare al bando dedicato alla creatività degli Under 25

C'è tempo fino alle 23:59 del 31 Gennaio per partecipare al bando dedicato alla creatività degli Under 25 di Dominio Pubblico

Lunedì 31 Gennaio chiuderà il bando, dedicato alla creatività degli Under 25 di Dominio Pubblico, che permetterà di partecipare al festival multidisciplinare. Un bando che chiama a raccolta 100 artisti per oltre 50 eventi che verranno messi in scena nell’estate 2022.

LEGGI ANCHE:– LAZIO YOUth CARD, la carta giovani della Regione Lazio: i vantaggi

Due le principali location del Festival: il Teatro India, grazie alla collaborazione con Teatro di Roma – Teatro Nazionale, e Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, gestito da ATCL. Il Teatro di Roma – Teatro Nazionale, attraverso la consulenza artistica di Giorgio Barberio Corsetti e quella di Francesca Corona per il Teatro India, sostiene e condivide la promozione e la diffusione del bando attraverso i propri canali di comunicazione. Lo stesso avviene con lo Spazio Rossellini grazie alla supervisione del direttore Alessandro Berdini, dell’AD Luca Fornari e della responsabile della programmazione artistica Katia Caselli.

Sette le sezioni previste di questa nona edizione: Teatro / Performance; Performance Urbane /Site Specific / Circo; Danza; Musica dal vivo; Arti Visive; Cinema; Arti Digitali.

Il claim di questa nuova edizione porterà la comunità artistica Under 25 a misurarsi con un tempo che non dà risposte né certezze, solo ‘un vuoto che non sa di niente’ come canta Sale (Eugenio Saletti, cantautore romano che ha partecipato alla sesta edizione di Dominio Pubblico e che ha vinto quest’anno il bando Lazio Sound).

Dominio Pubblico è anche un progetto di formazione del pubblico. Si rivolge a ragazzi che vogliano sperimentarsi in un percorso da spettatori attivi finalizzato alla produzione, promozione e organizzazione del festival. Ogni anno prendono parte alle attività oltre 250 giovani tra i 16 e i 25 anni, fruendo di varie offerte formative. 30 di loro ogni anno compongono la nuova direzione artistica partecipata che avrà il compito di scegliere gli artisti del festival, selezionati tramite public call. La direzione artistica U25 del Festival di Dominio Pubblico valuterà le proposte insieme a degli esperti del settore scelti per ogni sezione.

Crediti foto: Dominio Pubblico via HF4