A.LIVE. Chiamata alle arti per giovani talenti: è attiva la Call to Action per attori, scrittori, musicisti e disegnatori

Arriva A.LIVE, la chiamata alle arti per i giovani talenti per una Micro Rassegna dedicata alla trasformazione in tutte le sue forme

Arriva la Call to Action di “chiamata alle arti per giovani talenti” per partecipare ad A.LIVE – Micro Rassegna di Arte Urbana di Monterotondo, che si terrà nei giorni 11, 18 e 25 giugno 2022 con una tre giorni di laboratori, esibizioni ed eventi.

Attori, scrittori, musicisti e disegnatori dagli 11 ai 25 anni che vogliono esprimersi sul tema della “Trasformazione” sono ‘chiamati alle arti’ con A.LIVE, in vista della Micro Rassegna di Arte Urbana che si terrà a giugno a Monterotondo. Photo Credits: Paesaerte via Comunicazione GenerAzioni Giovani

A.LIVE – La chiamata alle arti per i giovani talenti

A.LIVE – CHIAMATA ALLE ARTI PER GIOVANI TALENTI è la Call to Action per partecipare alla Micro Rassegna di Arte Urbana A.LIVE, che si terrà sul BIBLIOparklet di Monterotondo nei giorni 11, 18, 25 giugno 2022 (parte di BIBLIOparklet, progetto dell’Associazione giovanile Paesarte vincitore di VitaminaG – realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù).

Si tratta di una Call to Action basata su quattro categorie (Letteratura, Fumetto, Musica e Teatro) sul tema della Trasformazione come mutazione e metamorfosi (sia in positivo che negativo), ma anche come trasformazione culturale e climatica o puramente immaginaria. Possono partecipare tutti i giovani tra gli 11 e i 25 anni, di qualunque nazionalità. Un progetto volto a dare voce e risalto alle nuove generazioni, per permettere ai talenti nascosti di emergere. L’iscrizione è gratuita e la deadline è fissata al 30 Aprile 2022 (qui il bando).

La Micro Rassegna di Arte Urbana A.LIVE sarà una tre giorni di eventi a tema, tra laboratori per bambini ed esibizioni dei giovani talenti selezionati dalla Call to Action.

Photo Credits: Paesaerte via Comunicazione GenerAzioni Giovani