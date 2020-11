Francesco è davvero in crisi. Da quando ha ricevuto la notizia del prolungamento del programma fino a febbraio, non riesce a darsi pace. Da una parte vorrebbe andare via, preoccupato per la sua fidanzata che non vede ormai da due mesi. Dall’altra, vorrebbe restare per portare a compimento l’esperienza e stare accanto a Tommaso, già provato alla sola idea di perdere il suo migliore amico nella casa.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy