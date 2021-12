Questa sera torna su Canale 5 l’ultimo appuntamento di “Zelig”, il programma d’intrattenimento che ha riscontrato molto successo in queste serate andate in onda. Alla guida della trasmissione Vanessa Incontrada e Claudio Bisio hanno reso tutto più magico e familiare. La coppia è tornata in pista dopo tanti anni di pausa, regalando al pubblico grandi emozioni.

FOTO: @KIKAPRESS