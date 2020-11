Emma ha criticato l’esibizione di Vergo affermando che non riesce a trovare un senso, un filo conduttore nelle sue esibizioni e che quindi le sembra che pecchi di personalità: Mika ha reagito, affermando che invece a suo parere la personalità di Vergo è fuori discussione. C’è da dire che la performance del giovane cantante palermitano, che si è esibito in una cover di “Oro” di Mango mashuppata con due brani di Rosalia, non ha convinto molti e infatti è andato allo spareggio ed infine è stato eliminato.

Mika ed Emma hanno battibeccato un po’ (Fedez la settimana scorsa aveva profetizzato: “fra un po’ non vi parlerete più”), con la cantante salentina che diceva di essere stata fraintesa e che ad un tratto è sbottata: “O ragionate in italiano o ve lo traduciamo”. Una frase che, rivolta a Mika che non è di nazionalità italiana, non è piaciuta al pubblico.