Seat Music Awards, 14° edizione inedita

Andrà in onda a settembre una versione inedita dei classici Seat Music Awards, giunti alla loro 14° edizione: quest’anno, alla luce di quanto vissuto in Italia dall’inizio del 2020 con il lockdown e la crisi del settore musicale, gli artisti sul palco non saranno premiati, ma premieranno loro, simbolicamente, il mondo delle sette note, le maestranze, i lavoratori dello spettacolo.

Oltre 50 artisti si esibiranno all’Arena di Verona, che per l’occasione offrirà una visione dello show a 360 gradi permettendo così di utilizzare l’intero spazio a disposizione: a condurre la serata, Carlo Conti e Vanessa Incontrada.