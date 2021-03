Con ‘Mai dire mai (La locura)’ Willie Peyote si è classificato sesto al Festival di Sanremo 2021, non senza polemiche.

Il cantante, infatti, ha avuto da criticare alcuni suoi colleghi – in primis Ermal Meta per aver portato ‘Caruso’ all’Ariston nel giorno del compleanno di Dalla – poi è finito per inimicarsi mezzo mondo dello spettacolo e forse anche Mara Venier.