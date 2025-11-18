Milano Malpensa ospita “White Entropy”: mostra immersiva di grande impatto, ingresso libero per Milano-Cortina 2026

Promossa da SEA Milan Airports e realizzata da GLAC Consulting con la collaborazione di Deodato Arte, “White Entropy” è parte del programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale. L’ingresso è libero, e l’artista sarà protagonista anche di una personale nella galleria Deodato Arte nel gennaio 2026. Un’occasione per scoprire una delle voci italiane più interessanti nella fotografia contemporanea.

Photo Credits: Jacopo Di Cera | Courtesy of the artist