Milano Malpensa ospita “White Entropy”: mostra immersiva di grande impatto, ingresso libero per Milano-Cortina 2026
In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 c’è un nuovo progetto artistico che anima l’Aeroporto di Milano Malpensa in quella che è una sapiente mostra basata sulla bellezza del paesaggio, la fotografia e la riflessione sul tema ambientale: “White Entropy”. Si tratta di una mostra gratuita, completamente immersiva, pensata per il percorso culturale dei giochi olimpici del prossimo anno, trasformando un luogo di passaggio come l’aeroporto milanese in un luogo di contemplazione slow. Praticamente, un invito prima di un’esposizione.
Photo Credits: Jacopo Di Cera | Courtesy of the artist
Un viaggio tra arte e sostenibilità a Malpensa: nasce “White Entropy”
La mostra di Jacopo Di Cera, curata da Massimo Ciampa, prende forma nel PhotoSquare di Malpensa dal 4 dicembre 2025 al 31 marzo 2026. In dialogo con l’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026, il progetto esplora il rapporto fragile tra uomo e montagna. L’artista ribalta lo sguardo: non siamo più noi a guardare la vetta, ma è la vetta a osservare noi.
Il punto di vista zenitale e la montagna come corpo vivente
Dagli scatti dell’Alpe di Siusi fino al Monte Bianco, passando per luoghi magici Cortina, Val di Fassa e Roccaraso, Di Cera costruisce un racconto fatto di luce, silenzio e tracce umane. Le fotografie zenitali trasformano il paesaggio in organismo sensibile: prima intatto, poi segnato dalla presenza dell’uomo. Il bianco della neve diventa materia, tempo, memoria.
L’installazione immersiva: camminare sul ghiacciaio, lasciare un’impronta
Il cuore dell’esposizione è l’opera site specific che invita il pubblico a camminare su una monumentale riproduzione del letto del ghiacciaio del Monte Bianco. Ogni passo consuma l’immagine, come il clima consuma il ghiaccio reale. Lo spazio dell’aeroporto, spesso attraversato senza sguardo, diventa così un luogo di consapevolezza: ogni impronta è una scelta.
Un progetto culturale per Milano-Cortina 2026
Promossa da SEA Milan Airports e realizzata da GLAC Consulting con la collaborazione di Deodato Arte, “White Entropy” è parte del programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale. L’ingresso è libero, e l’artista sarà protagonista anche di una personale nella galleria Deodato Arte nel gennaio 2026. Un’occasione per scoprire una delle voci italiane più interessanti nella fotografia contemporanea.
