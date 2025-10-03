Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 4 e domenica 5 ottobre
È arrivato il primo fine settimana di ottobre, nel quale Roma si prepara a vivere un weekend fatto di cultura, arte e musica, per un insieme di appuntamenti gratuiti e imperdibili che si stagliano tra visite guidate, mostre e passeggiate. Ma di quali eventi si tratta? Scopriamo cosa fare a Roma questo fine settimana!
Appia Day 2025: la Regina delle Strade si racconta
Sabato 4 e domenica 5 ottobre torna l’Appia Day 2025, una grande festa gratuita dedicata alla Via Appia Antica. Dalla Capitale fino a Brindisi, il programma propone itinerari a piedi e in bici, aperture straordinarie, visite guidate, laboratori e teatro all’aperto.
Maratona Beatles all’Auditorium Parco della Musica: 8 ore di musica
Domenica 5 ottobre l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà un evento unico: una maratona gratuita di ascolto integrale dell’opera dei Beatles, dalle 14 alle 22. Tutti i loro 210 brani, da Love Me Do a The End, verranno riprodotti in ordine cronologico in un’iniziativa, curata da Gino Castaldo e dedicata a Ernesto Assante, che sarà arricchita da ospiti e aneddoti.
Giornata del Contemporaneo 2025: l’arte è per tutti
Sabato 4 ottobre si celebra la Giornata del Contemporaneo, giunta alla 21ª edizione. Musei e spazi d’arte in tutta Italia aprono le porte gratuitamente, e Roma ospita un programma speciale tra mostre, eventi e laboratori. Tema 2025: la formazione come percorso condiviso tra educazione e creatività.
Visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio
Il 5 ottobre, per la prima domenica del mese, Palazzo Senatorio aprirà le sue porte con visite guidate gratuite. Quattro turni (10.00, 11.30, 15.00, 16.30) per scoprire il Campidoglio dall’ingresso di Sisto IV alle scale del Vignola, passando per i resti del Tempio di Veiove.
MAXXI: ingresso gratuito alla mostra “The Large Glass”
Sabato 4 ottobre il MAXXI aderisce alla Giornata del Contemporaneo con ingresso gratuito alla mostra The Large Glass. L’allestimento, curato da Alex Da Corte, riunisce opere di artisti come Boetti, Ghirri, Pistoletto, Merz e Walker. Una splendida occasione per immergersi nella collezione contemporanea del museo e scoprire nuovi dialoghi tra arte e spazio.