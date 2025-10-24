Quantcast
Il Messaggero
Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 ottobre

Il prossimo weekend sarà l’ultimo di ottobre e Roma si prepara ad offrirci come sempre tantissimi eventi che ci permetteranno di vivere pienamente tutta la magia della Città Eterna. Dal suo fascino millenario alle suggestioni orientali, dalla maestosità della sua arte alla spiritualità più pura, sono tante le cose da fare nella Capitale tra sabato 25 e domenica 26 ottobre!

KIZUNA: il Giappone nel cuore di Roma

Alle Officine Farneto torna Kizuna, il festival che dal 24 al 26 ottobre trasforma Roma in una Tokyo anni ’80. Su oltre 3.000 metri quadrati, stand gastronomici, sake bar, spettacoli, workshop e aree kids accolgono i visitatori in un viaggio multisensoriale nel mondo nipponico.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Domenica 26 ottobre – come tutte le ultime domeniche del mese – si rinnova l’appuntamento con l’ingresso gratuito ai Musei Vaticani, aperti dalle 9:00 alle 14:00 (con ultimo ingresso alle 12:30). È l’occasione perfetta per ammirare la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello e la Galleria delle Carte Geografiche senza biglietto d’ingresso.

Culture of the Spirit Festival “Armonia Mundi” a Villa Giulia

Domenica 26 ottobre, dalle 10 alle 20, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ospita la terza edizione del Culture of the Spirit Festival – Armonia Mundi. Un incontro tra musica, danza, poesia e meditazione per celebrare lo spirito come fonte universale di creatività. L’ingresso è compreso nel biglietto dei giardini (4 euro, salvo riduzioni).

Apertura straordinaria del Mausoleo di Sant’Elena

Sabato 25 ottobre, dalle 18.30 alle 22.00, sarà possibile visitare gratuitamente e senza prenotazione il Mausoleo di Sant’Elena, nel quartiere Tor Pignattara. Un’occasione rara per scoprire il monumento tardoantico dedicato alla madre di Costantino.

Immersive Disney Animation al Teatro Eliseo

Fino al 16 novembre, ma perfetta anche per questo weekend, l’esperienza Immersive Disney Animation al Teatro Eliseo fa entrare grandi e piccoli nei mondi dei classici Disney. Pavimenti interattivi, luci sincronizzate e proiezioni a 360° trasformano le sale in scenari magici tratti da Frozen, Il Re Leone ed Encanto. Un viaggio da sogno nella fantasia.

