Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 ottobre

Dal 16 al 19 ottobre il centro storico diventa un laboratorio d’arte contemporanea grazie a Romadiffusa 2025, il festival di city branding che sta reinventando l’immagine di Roma. Installazioni, performance e concerti itineranti accendono vie e cortili, da Piazza dell’Oro a via del Governo Vecchio, con ospiti come Marianne Mirage, Sun Hee You e La Femme. Un viaggio tra passato e presente sotto il segno della creatività diffusa.

Photo Credits: Shutterstock