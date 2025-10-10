Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 ottobre

Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, con aperture straordinarie in tutta la città. A Roma si potranno visitare luoghi solitamente inaccessibili come il Casino Giustiniani Massimo al Laterano, il Palazzo dell’Acqua e della Luce e il Semenzaio di Villa Celimontana, per un weekend dedicato alla riscoperta del patrimonio storico e paesaggistico.