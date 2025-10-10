Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 ottobre
Il secondo weekend di ottobre è arrivato a per chi resterà a Romasarà possibile immergersi in una lunga serie di eventi, molti dei quali gratuiti. Dal centro storico ai quartieri più vivaci, la città si animerà con aperture speciali, rassegne, esperienze interattive e manifestazioni che raccontano una Roma sempre più aperta, curiosa e creativa. Scopriamone 5 da non perdere!
Giornate FAI d’Autunno 2025
Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, con aperture straordinarie in tutta la città. A Roma si potranno visitare luoghi solitamente inaccessibili come il Casino Giustiniani Massimo al Laterano, il Palazzo dell’Acqua e della Luce e il Semenzaio di Villa Celimontana, per un weekend dedicato alla riscoperta del patrimonio storico e paesaggistico.
EurHop 2025
All’Eur, negli spazi del Salone delle Fontane, si svolge EurHop – Il Salone Internazionale della Birra Artigianale, punto di riferimento per i beer lovers. Oltre 350 spine e 85 birrifici italiani e stranieri offriranno degustazioni, incontri e momenti didattici. Street food, musica e un’atmosfera da pub internazionale completano il festival.
Ottobrata Monticiana
Il Rione Monti torna a festeggiare le antiche Ottobrate romane con la Ottobrata Monticiana 2025: tre giorni di spettacoli, concerti, mostre e giochi popolari nelle piazze e nei vicoli del quartiere. Piazza della Madonna dei Monti diventa il cuore pulsante di una festa popolare che celebra identità, arte e convivialità romana.
Tevere Day
Dal 9 al 12 ottobre, il Tevere Day restituisce il ruolo di protagonista al fiume con una grande festa lungo le sue sponde: sport, camminate, laboratori per bambini, musica e visite guidate da Ponte Milvio a Ostia.
Cammini in Festa
Sabato 11 ottobre arriva Cammini in Festa, evento gratuito dedicato ai percorsi che conducono a Roma – dalla Via Francigena al Cammino di San Francesco. Roseto comunale, Parco di Monte Ciocci, Monte Mario e Ponte Milvio ospiteranno spettacoli, musica, teatro e meditazione all’aperto, tra arte e spiritualità.
