Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 1 e domenica 2 novembre

Sabato 1° novembre e domenica 2 novembre a Roma il weekend si tinge di arte, storia, natura e tradizione. La città propone visite esclusive un po’ ovunque, dal Campidoglio agli ingressi gratuiti nei suoi musei. Ma anche chi ha l’idea di passare una giornata fuori porta potrà trovare qualcosa da fare! Andiamo insieme alla scoperta delle cose migliori da fare nella Capitale questo fine settimana!

Leggi anche: — Le terme imperdibili del Lazio, tra sorgenti libere e a pagamento

Photo Credits: Shutterstock