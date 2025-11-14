Milano, cosa fare dal 14 al 16 novembre: eventi imperdibili e appuntamenti gratuiti del weekend
Dal 14 al 16 novembre Milano propone un fine settimana ricchissimo di appuntamenti, tra spettacoli teatrali, feste di quartiere, musica, sapori delle feste e grandi mostre. Come ogni weekend, la città alternerà una serie di eventi (alcuni gratuiti) e tante iniziative per tutte le età, offrendo numerose occasioni per scoprire nuovi luoghi, condividere momenti speciali e vivere la città in un’atmosfera già proiettata verso il Natale.
“Circles, il viaggio dei giochi” al Teatro Carcano
Dal 14 al 16 novembre il Teatro Carcano ospita Circles, il viaggio dei giochi, uno spettacolo visionario nato per celebrare l’arrivo delle Olimpiadi 2026. Con coreografie mozzafiato firmate Kataklò, scenografie immersive e un narratore che attraversa i secoli, l’opera porta il pubblico dalle cime di Livigno al futuro dello sport, in un racconto poetico su uomo, montagna e gioco. Uno show che unisce danza, teatro e immaginazione.
Il Sabato di Lambrate e la festa di quartiere
Sabato 15 novembre torna Il Sabato di Lambrate, un’intera giornata tra via Conte Rosso e piazza Rimembranze di Lambrate dedicata all’artigianato, alla creatività e alla vita di quartiere. Il cuore dell’evento è il Red Bazar di domenica 16, con oltre 50 espositori del fatto a mano, illustratori e artisti visivi. Tra musica dal vivo, artisti di strada e laboratori per bambini – tra cui la suggestiva Lantarnata di San Martino – il quartiere si trasforma in un vivace villaggio creativo. Ingresso gratuito.
Cristina D’Avena & Gem Boy all’Alcatraz
Sabato 15 novembre l’Alcatraz accende la nostalgia con il concerto di Cristina D’Avena accompagnata dai Gem Boy. Una serata spensierata tra sigle amatissime degli anni ’90 e 2000, rivisitate con la consueta ironia della band. Dopo il live, la festa continua con il party “90 all’ora”, che porta in pista hit anni ’90, reggaeton e karaoke su tre sale. Un evento perfetto per chi vuole tornare bambino per una notte.
PanettoniAMOCi a Cinisello Balsamo
Domenica 16 novembre Villa Casati Stampa ospita PanettoniAMOCi, fiera-mercato dedicata al Natale e ai migliori prodotti del Made in Italy. Tra panettoni artigianali, formaggi, marmellate, biscotti e vini, non mancano articoli regalo come candele, borse, skincare e oggetti d’artigianato. Dalle 15 spazio ai bambini con laboratori e truccabimbi, mentre alle 16 il pubblico potrà votare il miglior panettone dell’edizione. Ingresso gratuito.
“Dalì, Mirò e Picasso: i Tre Grandi di Spagna” alla Fabbrica del Vapore
Alla Fabbrica del Vapore una grande mostra riunisce tre giganti del Novecento: Dalì, Mirò e Picasso. Un percorso tra capolavori, disegni e opere su carta racconta formazione, avanguardie e sperimentazioni che hanno rivoluzionato l’arte contemporanea.
