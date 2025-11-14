Milano, cosa fare dal 14 al 16 novembre: eventi imperdibili e appuntamenti gratuiti del weekend

Sabato 15 novembre torna Il Sabato di Lambrate, un’intera giornata tra via Conte Rosso e piazza Rimembranze di Lambrate dedicata all’artigianato, alla creatività e alla vita di quartiere. Il cuore dell’evento è il Red Bazar di domenica 16, con oltre 50 espositori del fatto a mano, illustratori e artisti visivi. Tra musica dal vivo, artisti di strada e laboratori per bambini – tra cui la suggestiva Lantarnata di San Martino – il quartiere si trasforma in un vivace villaggio creativo. Ingresso gratuito.

Photo Credits: Shutterstock