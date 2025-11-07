Weekend a Roma tra eventi, sapori e meraviglie nascoste: 5 appuntamenti per l’8 e 9 novembre
Mentre l’autunno accende i colori della città, Roma si prepara a un weekend ricco di appuntamenti tra musica, gusto e cultura: sabato 8 e domenica 9 novembre per le strade della Capitale si alterna una serie di eventi imperdibili che spaziano dal gospel al cioccolato, dalle feste popolari alle aperture straordinarie di tesori nascosti. Andiamo alla scoperta di cinque idee per vivere la Città Eterna in modo speciale.
Photo Credits: Shutterstock
Vokalfest allo Spazio Rossellini
Partiamo con due serate interamente dedicate alla voce: l’8 e 9 novembre torna il Vokalfest, che trasforma lo Spazio Rossellini in una maratona sonora tra pop, gospel e beatboxing. Sul palco saliranno artisti come i Neri per Caso, gli Oblivion e i Rebel Bit, per un viaggio musicale dove la voce diventa orchestra. I biglietti vanno da 12 a 25 euro su Ticketone.
Photo Credits: Ufficio Stampa HF4
Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio
Dieci concerti gratuiti tra le basiliche più suggestive del Celio, dal 7 al 30 novembre, con ensemble internazionali come i Wishful Singing e il Coro Città di Roma. Un percorso tra Rinascimento e Barocco che porta la musica sacra nei luoghi per cui fu composta. Sabato 8 novembre l’appuntamento è alla Basilica di Santo Stefano Rotondo.
Photo Credits: Shutterstock
Festa del Supplì a Ponte Milvio
Sabato 8 novembre Ponte Milvio diventa il regno dello street food romano con la prima Festa del Supplì. Dalle 12 alle 22, degustazioni, tanti stand gastronomici e performance artistiche celebrano il simbolo croccante della cucina capitolina. Presenti nomi celebri come Supplizio, Trapizzino, La Gatta Mangiona e tanti altri.
Photo Credits: Shutterstock
Roma Chocolate all’Eur
Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, Viale America all’Eur si trasforma in una boutique del cacao a cielo aperto. Tra degustazioni, laboratori per bambini e show cooking le giornate saranno dedicate completamente al cioccolato artigianale, tra praline, tavolette e sculture dolci. Ingresso gratuito.
Photo Credits: Shutterstock
Apertura straordinaria del Mausoleo di Sant’Elena
Sabato 8 novembre, dalle 19 alle 22, è prevista l’apertura serale gratuita del Mausoleo di Sant’Elena. Un’occasione per visitare uno dei luoghi più affascinanti della Roma antica, nel cuore della via Labicana, dove la madre di Costantino riposa da secoli. L’evento è gratuito ma su prenotazione.
Photo Credits: Shutterstock