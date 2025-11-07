Weekend a Roma tra eventi, sapori e meraviglie nascoste: 5 appuntamenti per l’8 e 9 novembre

Dieci concerti gratuiti tra le basiliche più suggestive del Celio, dal 7 al 30 novembre, con ensemble internazionali come i Wishful Singing e il Coro Città di Roma. Un percorso tra Rinascimento e Barocco che porta la musica sacra nei luoghi per cui fu composta. Sabato 8 novembre l’appuntamento è alla Basilica di Santo Stefano Rotondo.

Photo Credits: Shutterstock