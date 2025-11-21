Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 22 e domenica 23 novembre
Il weekend del 22 e 23 novembre porterà a Roma una dose concentrata di magia, arte e scoperte inattese. Tra parate natalizie, parchi a tema, giardini segreti e palazzi storici aperti gratuitamente, la città offre cinque esperienze perfette per chi vuole vivere qualcosa di speciale, tra meraviglia, cultura e spirito delle Feste.
Christmas Parade 2025: la parata natalizia più grande d’Europa
Domenica 23 novembre debutta la Christmas Parade, attesissima sfilata del Christmas World con oltre 100 performer tra elfi, Babbo Natale, Befana e un trenino scenografico. Partenza da Piazza del Popolo alle 15 e percorso tra Largo Goldoni, Via Condotti e Piazza di Spagna, con musica e show. L’evento sostiene l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù grazie alle donazioni per i cappelli rossi ufficiali.
Christmas Street a Cinecittà World
A Cinecittà World si accende la Christmas Street, che ricrea una New York anni ’20 con luminarie, pacchi giganti e carrozze d’epoca. Tra spettacoli dal vivo, pista di pattinaggio, la Nevicata di Natale e la nuova Casa di Babbo Natale, il parco diventa un villaggio natalizio ricco di attrazioni per tutta la famiglia.
Apertura straordinaria del giardino segreto del Fontanone del Gianicolo
Sabato 22 novembre apre eccezionalmente il giardino segreto dietro il Fontanone dell’Acqua Paola, un’oasi seicentesca con reperti, ninfei e una vista mozzafiato sulla città. Visite guidate gratuite dalle 9.30 alle 13.30, con approfondimenti sull’acqua e sulla storia del Gianicolo.
Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio
Il 23 novembre, alle 16.30, la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo ospita un concerto gratuito del Coro Città di Roma, dedicato anche ad Arvo Pärt. Un’occasione per vivere la musica sacra nei luoghi in cui è nata.
Palazzo San Felice: percorso gratuito “Cultura in Cantiere”
Sabato e domenica Palazzo San Felice apre con visite gratuite che mostrano il futuro polo culturale dedicato alla Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte. Il percorso include sale istituzionali, installazioni immersive e il Sepolcro dei Sempronii.