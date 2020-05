Vivi e lascia vivere, siamo arrivati al finale

”Ho un’idea di come potrebbe proseguire, anche se è ancora tutto nella mia testa”: questo ha dichiarato il regista della fiction Pappi Corsicato parlando di una ipotetica seconda stagione, che in ogni caso potrà partire solo quando le disposizioni ministeriali sulla situazione sanitaria lo permetteranno.

Gli spunti per una seconda stagione non mancano: forse avremo modo di conoscere qualcosa in più della storia d’amore del passato fra Laura e Toni ed in questo caso rivedremo sicuramente sullo schermo Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci che le assomiglia in modo impressionante e che già in questa stagione ha interpretato Laura da giovane.