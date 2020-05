Vivi e lascia vivere anticipazioni quarta puntata

Andrà in onda domani, giovedì 14 maggio, una nuova puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini: la quarta puntata porterà ad una svolta e a molti colpi di scena. In questa quarta puntata, divisa come sempre in due episodi, accadrà infatti quello che Laura non avrebbe mai voluto: la figlia Giada scoprirà che il padre non è morto, ma che è stata tutta una menzogna della madre.