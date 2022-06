Vitamina G 2022: il bando che promuove degli under35 della Regione Lazio

Dopo il successo dell’edizione precedente, Vitamina G torna anche nel 2022 con la sua opera di valorizzazione dell’attività innovativa e della creatività dei giovani della Regione Lazio. Rivelatasi un virtuoso punto di partenza per l’economia circolare e sociale, il nuovo bando si propone l’obiettivo di offrire sostegno economico e tecnico alle iniziative dei giovani rispetto a sfide prioritarie per le comunità.

Possono partecipare al bando gruppi non costuiti formalmente composti da almeno 3 ragazze o ragazzi Under-35, associazioni giovanili singole o ATS con il consiglio direttivo composto in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni con sede legale nella regione Lazio. Per ogni progetto, il contributo sarà di massimo 25mila euro a fondo perduto, oltre alla presenza di un tutor dedicato che li accompagni passo dopo passo nella realizzazione delle idee premiate.

Photo Credits: Luca Perazzolo via Comunicazione GenerAzioni Giovani