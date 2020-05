I Vip italiani tornano dal parrucchiere

Con la nuova fase avviata dal governo a partire dal 18 maggio, in Italia hanno finalmente riaperto i parrucchieri. Inutile dire che tantissimi VIP non aspettavano altro. Da Ilary Blasi a Simona Ventura, da Giulia De Lellis a Sabrina Ghio, ecco il cambio di look post-quarantena dei personaggi più amati del web e della tv!

Foto: Shutterstock