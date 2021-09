Leggende locali, folklore e tante tradizioni rendono unica al mondo Meghalaya, una delle migliori destinazioni da visitare in India. Kongthong, in particolare, merita una visita per immergersi nella sua interessante storia, fatta di credenze popolari e tradizioni speciali, come quella per cui le persone si chiamano tramite canzoni, melodie e fischi e non con il loro semplice nome.