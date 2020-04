Via Crucis in diretta su Rai1

La Via Crucis quest’anno sarà rigorosamente a “porte chiuse”, come lo è già stata la toccante benedizione Urbi et Orbi: come sempre verrà trasmessa in tv in diretta, sia da Rai1 che su Tv2000. Stavolta il Papa non sarà al Colosseo, ma celebrerà tutto dalla Basilica di San Pietro e le stazioni della Via Crucis saranno 14 meditazioni affidate alla parrocchia del carcere di massima sicurezza Due Palazzi di Padova: ruoteranno attorno alle speranze, alle sofferenze, alle gioie e alle delusioni dei detenuti, delle guardie penitenziarie e degli educatori.