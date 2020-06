Fedez attacca Matteo Salvini su Twitter. L’occasione per sferrare un duro colpo al leader della Lega è una foto che ritrae la manifestazione del 2 giugno organizzata a Roma dal centrodestra. Una calca di persone intorno a un lungo tricolore, in barba a ogni disposizione in materia di distanziamento interpersonale. Gli scatti dell’evento stanno facendo il giro del web e anche il rapper, come molti altri utenti, ha espresso indiganzione.

Foto: Kikapress