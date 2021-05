Dal prossimo 6 maggio, Lorella Boccia tornerà in televisione insieme a Iva Zanicchi e a Mara Maionchi in un nuovo programma: Venus Club. Si tratta di un late show che andrà in onda in seconda serata su Italia 1, con un format decisamente particolare. Ecco cosa combinerà l’ex ballerina di Amici.

foto: Ufficio Stampa Mediaset