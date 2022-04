Uno degli edifici simbolo di Venezia, apre per la prima volta le sue porte al pubblico in 500 anni di storia. Si tratta delle Procuratie Vecchie, edificio i cui lavori iniziarono nel 1517 per opera di Guglielmo dei Grigi e Bartolomeo Bon il Giovane e conclusi nel 1534 da Jacopo Sansovino.

@shutterstock