Tra i gioielli da visitare a Venezia, non può mancare Palazzo Contarini con la sua stupenda scala a chiocciola. Si tratta di un edificio costruito prima del XIII secolo e acquistato dalla famiglia Contarini “di San Paternian” come loro dimora intorno al 1400. Furono loro dare il mandato per aggiungere la scala a ‘bovolo’ (ovvero a chiocciola nel dialetto veneziano).

@shutterstock