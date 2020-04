Venerdì 17, anno bisestile, pandemia

Innanzitutto, partiamo con il dire che venerdì 17 è considerato sfortunato solo dalle nostre parti: nei paesi anglosassoni è invece il venerdì 13 a godere della peggior fama (non a caso c’è anche una saga horror con questo nome). Questo perchè, secondo le narrazioni evangeliche dell’Ultima Cena, questa si sarebbe svolta il tredicesimo giorno del mese ebraico di Nisan, con 13 persone a tavola. Ecco perchè in Inghilterra (ma anche in Italia) 13 persone a tavola non si mettono mai, a costo di apparecchiare per un quattordicesimo finto commensale.