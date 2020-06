20 anni che siamo italiani, seconda puntata in replica su Rai1

Andrà in onda stasera, sabato 27 giugno, la seconda puntata in replica di “20 anni che siamo italiani”, lo show condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio su Rai1: molti la ricorderanno all’epoca della sua messa in onda, a dicembre del 2019, per il monologo di Vanessa Incontrada sul body shaming.