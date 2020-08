Vanessa Incontrada, il body shaming nel suo passato

Vanessa Incontrada ha attraversato momenti difficili per le critiche ricevute sul suo fisico: si è trattato di vero e proprio body shaming, avvenuto pubblicamente dopo la sua gravidanza, quando sui social in molti le hanno fatto notare il cambiamento del suo corpo. L’attrice ne ha parlato diffusamente, in post social, interviste ed anche in un monologo durante lo show con Gigi D’Alessio, “Vent’anni che siamo italiani”.