Senza sentirci in colpa, ci sentiamo di scomodare i Led Zeppelin ricordando il capolavoro di ‘Stairway to Heaven’: in Cile, infatti, si trova una città che ha le scale più suggestive del pianeta e che ha proprio qualcosa a che fare con l’eden.

Parliamo di Valparaiso, chiamata anche il ‘gioiello del Pacifico’ per le numerose attrazioni che offre ai turisti ma soprattutto a poeti, scrittori e artisti.