Valerio Pino torna a parlare del veto sul suo nome

Valerio Pino torna a parlare del veto che peserebbe sul suo nome nella tv italiana, impedendogli di essere presente nei programmi televisivi, in particolar modo Mediaset. Il ballerino, ex professionista nella scuola di “Amici”, ha scritto un libro dal titolo “L’amore in camerino”, rivelando dettagli anche hot sulla sua relazione con il ballerino Marcus Bellamy, collega per un periodo nel talent di Maria De Filippi.