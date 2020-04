La Presidente su Rete 4

Mercoledì 15 aprile in seconda serata su Rete 4 è andato in onda La Presidente, lo spettacolo teatrale del Bagaglino con protagonista Valeria Marini. Durante l’esilarante show, andato in scena nei mesi scorsi nello storico Salone Margherita di Roma, Morgana Giovannetti ha offerto una spassosa imitazione di Barbara D’Urso.

Foto: Kikapress